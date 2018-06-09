Fotoğrafı görünce hemen harekete geçtiler

Manisa'da bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Selçuk Sönmez isimli kullanıcı, belediyenin halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli bir oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafını 'Manisa'da belediye otobüsünde çektim bu fotoğrafı. Umarım bu iyi yürekli babanın ve çöpte bulduğu oyuncak ayıyı götürdüğü çocuğunun güzel bir hayatı olur' sözleriyle paylaştı. Fotoğraf bir anda sosyal medyada dağıldı ve birçok kullanıcı kirli oyuncak ayıyla yolculuk yapan bu kişiyi bulmak ve yardım etmek amacıyla girişim başlattı.
DHA'nın haberine göre, 28 Mart'ta çekilen fotoğraftaki kişiye ulaşmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştığı öğrenilen Ali Yener'e (50) ulaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yener'i makamında ağırladı. Sezen (3) ve Arda (10) isimli 2 torunu ile Ergün'le buluşan Yener, şaşkınlık yaşadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmadığını söyledi.
Başkan Cengiz Ergün, bu duruma duyarsız kalamadıklarını ve fotoğrafın çok anlamlı olduğunu söyledi. Belediye işçisi Yener'in torunlarıyla yakından ilgilenen Ergün, "Bu evlatlar bizim de evlatlarımız. Biz onların daha mutlu olması için çalışıyoruz. Onları mutlu etmek görevlerimiz arasında" dedi. Ergün, Yener'in torunlarına sosyal medyadaki fotoğraftaki oyuncak ayıya benzeyen bir oyuncak ayı hediye etti. Ali Yener'in torunları da oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.
'ÇÖP TENEKESİNDEKİ OYUNCAK AYIYI ALDIM, YIKADIM'
Cengiz Ergün'e teşekkür eden Yener de duygusal anlar yaşadı. Park bahçe biriminde çalıştığını kaydeden Yener, "Bir gün öncesi torunum benden bir ayı istedi. İmkanlar o zamanlar yok. Alamadım. Çöp tenekesinin yanından geçerken gördüm, temizleyeyim dedim. Aldım, temizledim, yırtıktı, dikişlerini düzelttim. Gönül isterdi ki alın terimle kazandığımdan alabileyim. Benim için bunları anlatmak zor oluyor. Eve getirdim. Torunum Arda 'dede aldın mı' dedi. Yalan söylemek zorunda kaldım. 'Dedem yenisini almadım ama ikinci elini aldım' dedim. Bu şekilde torunuma yalan söylemiş oldum. Onlar çok sevindiler. Onlar sevinirken ben bir kenarda ağladım" diye konuştu.
Sosyal medyadaki fotoğrafını önceki gece gördüğünü, ilk başta tepkili olduğunu dile getiren Ali Yener, "Sonra oturup düşününce sakinledim. Allah o kişiden razı olsun. Telefon açıyorlar, görüşmek istiyorlar" dedi. Torunları yeni bir oyuncak ayıya kavuşan Ali Yener, torunları ve kucağına aldığı oyuncak ayıyla belediyeden ayrıldı.
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