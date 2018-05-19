Cordoba - Almeria maçı öncesi rakamlar

Cordoba ve Almeria, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Cordoba 42 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Almeria 46 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Cordoba, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Almeria, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 431 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cordoba kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.10, Almeria sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cordoba önceki hafta Real Betis mücadelesinde 1-0 kazandı.

Almeria, La Hoya Lorca karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Cordoba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Cordoba, kendi sahasında 31 gol attı, 25 gol yedi.

Almeria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Almeria, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.