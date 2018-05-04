Cordoba - Huesca maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig maçında Cordoba ile Huesca, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 39 puanlı Cordoba 19. sırada bulunuyor, Huesca 68 puana sahip ve 3. sırada. Cordoba son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Huesca son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 321 kodlu maçı oynayanlar; Cordoba galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Huesca galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Cordoba son haftadaki Girona müsabasında 2-1 kazandı.

Huesca ise Levante karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Cordoba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Cordoba, kendi sahasında 29 gol attı, 21 gol yedi.

Huesca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Huesca, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.