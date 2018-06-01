Cordoba - Sporting Gijon maçı heyecanı

İspanya 2.Lig maçında Cordoba ile Sporting Gijon, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. 48 puanlı Cordoba 16. sırada bulunuyor, Sporting Gijon 71 puana sahip ve 3. sırada. Cordoba, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sporting Gijon, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 259 kodlu maçı oynayanlar; Cordoba galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Sporting Gijon galibiyet oranı 4.00. Alt 1.65, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Cordoba son haftadaki Sporting Gijon müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Sporting Gijon, Cordoba karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Cordoba, 33 gol attı ve 25 gol yedi.

Sporting Gijon, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Gijon 21 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.