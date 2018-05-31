Corinthians - America Mineiro düellosu

Corinthians ve America Mineiro, 01 Haziran 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. Corinthians 11 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken America Mineiro 10 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 299. İddaa'da Corinthians kazanır 1.40, berabere biter 3.50, America Mineiro kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Corinthians son hafta oynanan Cruzeiro maçında 3-2 yenildi.

America Mineiro ise Santos karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Corinthians, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.