Corinthians - Ceara maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A maçında Corinthians ile Ceara, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Corinthians 6 puanla 2. sırada, Ceara 1 puanla 19. sırada bulunuyor. Corinthians son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 491 kodlu maçı oynayanlar; Corinthians galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ceara galibiyet oranı 0.00.

Corinthians son haftadaki Palmeiras müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Ceara ise Bahia maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Corinthians, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Ceara, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ceara 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.