Corinthians - Millonarios maçı ne zaman?

Copa Libertadores Grup 7 maçında Corinthians ile Millonarios, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. 10 puanlı Corinthians 1. sırada bulunuyor, Millonarios 5 puana sahip ve 4. sırada. Corinthians, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Millonarios, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 557 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Corinthians kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.00, Millonarios sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Corinthians son hafta oynanan Millonarios maçında 2-0 kazandı.

Millonarios ise Corinthians karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Corinthians, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Corinthians, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Millonarios, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Millonarios, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.