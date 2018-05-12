Corinthians - Palmeiras maçı öncesi rakamlar

Corinthians ve Palmeiras, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Corinthians 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Palmeiras 8 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Palmeiras, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 560 kodlu maçı oynayanlar; Corinthians galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Palmeiras galibiyet oranı 2.30. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Corinthians önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 0-1 kazandı.

Palmeiras ise Corinthians karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Corinthians, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Palmeiras ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Palmeiras, 4 gol atarken 2 gol yedi.