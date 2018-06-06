Corinthians - Santos maçı ne zaman?

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Corinthians, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Santos takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Corinthians 14 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Santos 9 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Santos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 505 kodlu maçı oynayanlar; Corinthians galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Santos galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Corinthians son haftadaki Sport Recife müsabasında 1-0 yenildi.

Santos ise Avai maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Corinthians, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Santos, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos 1 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.