Corinthians - Vitoria maçı rakamları

Corinthians ve Vitoria, 10 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. 15 puanlı Corinthians 9. sırada bulunuyor, Vitoria 11 puana sahip ve 14. sırada. Corinthians, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vitoria, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 250 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Corinthians kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.40, Vitoria sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Corinthians önceki hafta Vitoria mücadelesinde 3-1 kazandı.

Vitoria ise Corinthians karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Corinthians, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Vitoria, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.