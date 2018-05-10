Corinthians - Vitoria rakamlar

Brezilya Kupa Son 8 Turu maçında Corinthians ile Vitoria, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. Maç öncesi Corinthians 1 puanla 5. sırada, Vitoria 1 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 565. İddaa'da Corinthians kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Vitoria kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Corinthians son hafta oynanan Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Vitoria, Flamengo karşılaşmaında 1-2 yenildi.