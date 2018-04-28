Coritiba - Criciuma maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Coritiba, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Criciuma takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Coritiba son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Criciuma son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 224 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coritiba kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.00, Criciuma sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Coritiba son hafta oynanan Corinthians maçında 2-2 berabere kaldı.

Criciuma ise Sao Paulo maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Coritiba, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Criciuma, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Criciuma 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.