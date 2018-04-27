Coritiba - Criciuma maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Coritiba, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Criciuma takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:30. Coritiba, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Criciuma, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 224 kodlu maçı oynayanlar; Coritiba galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 2.90, Criciuma galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Coritiba son haftadaki Corinthians müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Criciuma ise Sao Paulo maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Coritiba, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Criciuma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Criciuma, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.