Coritiba - Figueirense karşılaşma önü

Coritiba ve Figueirense, 24 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:30. 18 puanlı Coritiba 5. sırada bulunuyor, Figueirense 20 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Coritiba, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Figueirense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 185 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coritiba kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Figueirense sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Coritiba son hafta oynanan Ponte Preta maçında 2-0 yenildi.

Figueirense, Sport Recife karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Coritiba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Coritiba, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Figueirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Figueirense, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.