Cork City - Bohemians maçı heyecanı

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Cork City, 15 Haziran 2018 Cuma günü Bohemians takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 53 puanlı Cork City 1. sırada bulunuyor, Bohemians 21 puana sahip ve 7. sırada. Cork City, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bohemians, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 155 kodlu maçı oynayanlar; Cork City galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Bohemians galibiyet oranı 9.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Cork City önceki hafta Sligo Rovers mücadelesinde 0-2 kazandı.

Bohemians, Derry City karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Cork City, evinde 10 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 3 gol yedi.

Bohemians, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Bohemians, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.