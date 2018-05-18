Cork City - Bray Wanderers maçı istatistikleri

Cork City ve Bray Wanderers, 18 Mayıs 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 35 puanlı Cork City 2. sırada bulunuyor, Bray Wanderers 8 puana sahip ve 10. sırada. Cork City son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bray Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 156 kodlu maçı oynayanlar; Cork City galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Bray Wanderers galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Cork City son hafta oynanan Bray Wanderers maçında 1-0 kazandı.

Bray Wanderers, Cork City karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Cork City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cork City, kendi sahasında 11 gol attı, 1 gol yedi.

Bray Wanderers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Bray Wanderers, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.