Cork City - Dundalk maçı istatistikleri

Cork City ve Dundalk, 27 Nisan 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:15. Cork City 28 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Dundalk 28 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Cork City, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dundalk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 200 kodlu maçı oynayanlar; Cork City galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Dundalk galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cork City önceki hafta Bray Wanderers mücadelesinde 1-0 kazandı.

Dundalk ise Galway FC karşılaşmasında 3-4 kazandı.

Cork City, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 0 gol yedi.

Dundalk, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dundalk 7 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.