Cork City - Dundalk maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Cork City, 27 Nisan 2018 Cuma günü Dundalk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:15. 28 puanlı Cork City 2. sırada bulunuyor, Dundalk 28 puana sahip ve 1. sırada. Cork City son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dundalk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 200 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cork City kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Dundalk sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cork City önceki hafta Bray Wanderers mücadelesinde 1-0 kazandı.

Dundalk, Galway FC karşılaşmaında 3-4 kazandı.

Cork City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cork City, kendi sahasında 8 gol attı, 0 gol yedi.

Dundalk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dundalk, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.