Cork City - Limerick rakamlar

İrlanda Premier Lig maçında Cork City ile Limerick, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Cork City 31 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Limerick 13 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Cork City, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Limerick, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 270. İddaa'da Cork City kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Limerick kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Cork City son haftadaki Limerick müsabasında 1-0 kazandı.

Limerick, Cork City karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Cork City, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 0 gol yedi.

Limerick, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Limerick, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.