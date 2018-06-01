Cork City - Waterford United maçı öncesi rakamlar

Cork City ve Waterford United, 01 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 44 puanlı Cork City 2. sırada bulunuyor, Waterford United 36 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Cork City, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Waterford United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 165 kodlu maçı oynayanlar; Cork City galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Waterford United galibiyet oranı 4.30. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Cork City son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 1-4 kazandı.

Waterford United, St Patrick`s Ath karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Cork City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cork City, kendi sahasında 15 gol attı, 1 gol yedi.

Waterford United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Waterford United, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.