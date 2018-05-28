Kaza akşam 17.00 sıralarında D-100 karayolu Değirmenköy mevkiinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Silivri’deki hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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