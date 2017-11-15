Çorlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi müdür yardımcısından dayak yedi iddiası!

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi M.A.'nın, okulun müdür yardımcısı A.Y. tarafından darp edildiği ve civardaki bir bakkala giderek sığındığı iddia edildi.

AA'nın haberine göre, Reşadiye Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Sediye Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Kasım Perşembe günü Çorluİmam Hatip Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki M.A.'nın okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Y. tarafından darp edildikten sonra kaçarak kendi dükkanına sığındığını öne sürdü.

Çocuğun panik halinde dükkanına girdiğini ve yardım istediğini iddia eden Selçuk, ''Küçük çocuk bakkal dükkanıma girerek yardım istedi. Panik halinde ve durumunun kötü olduğunu görünce ilk önce arkadaşlarıyla kavga etti sandım. Sorduğumda müdür yardımcısının kendisini dövdüğünü söyledi. Ben de olay üzerine polise haber vererek çocuğu teslim ettim.'' dedi.

Selçuk ayrıca, olayı sosyal medyaya da taşıdığı için okul idarecileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, kendisini tehdit eden müdür yardımcısı A.Y. ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Olay sonrası polis merkezinde ifadesi alınan çocuğun ailesi okulun müdür yardımcısından davacı ve şikayetçi oldu.

Darp edildiğini iddia eden M.A. isimli öğrenci polisteki ifadesinde, ders arasında arkadaşlarıyla şakalaşırken müdür yardımcısı A.Y.'nin gördüğünü belirterek, ''Arkadaşımla ders arasında şakalaşıyorduk. Zil çaldı sınıfa doğru ilerlerken müdür yardımcısı A.Y. beni ensemden tuttu ve diğer müdür yardımcısının odasına soktu. Burada beni dövdü yere düşünce yine vurdu. 1 saat daha burada bekledim ve okuldan çıkarak bir bakkala giderek yardım istedim.'' diye konuştu.

Cumhuriyet Polis Merkezi amirliğine giderek ifade veren müdür yardımcısı A.Y. ise, böyle bir olayın yaşanmadığını savunarak, öğrencinin okulda rahat durmayan bir öğrenci olduğunu ve kendisini sadece uyardığını kaydetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını ifade ederek, ''Konu bize de geldi, biliyoruz. Bununla ilgili olarak hem idari hem de adli soruşturma başlamıştır. Soruşturma devam ediyor.'' şeklinde konuştu.

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