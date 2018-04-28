Çorum Belediyespor - Kızılcabölükspor düellosu

Çorum Belediyespor ve Kızılcabölükspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 3.Lig 3.Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. 44 puanlı Çorum Belediyespor 8. sırada bulunuyor, Kızılcabölükspor 54 puana sahip ve 3. sırada. Çorum Belediyespor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kızılcabölükspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 498. İddaa'da Çorum Belediyespor kazanır 2.20, berabere biter 3.10, Kızılcabölükspor kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Çorum Belediyespor önceki hafta Sancaktepe Bld.Spor mücadelesinde 1-2 yenildi.

Kızılcabölükspor ise Kozan Belediyespor maçında 2-1 kazandı.

Çorum Belediyespor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Çorum Belediyespor, kendi sahasında 20 gol attı, 20 gol yedi.

Kızılcabölükspor, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kızılcabölükspor 20 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.