Çorum Belediyespor - Kızılcabölükspor düellosu

Türkiye 3.Lig 3.Grup heyecanı devam ediyor. Çorum Belediyespor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Kızılcabölükspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. Çorum Belediyespor 44 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Kızılcabölükspor 54 puanda ve 3. sırada. Çorum Belediyespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kızılcabölükspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 498 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Çorum Belediyespor kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.10, Kızılcabölükspor sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

Çorum Belediyespor son hafta oynanan Sancaktepe Bld.Spor maçında 1-2 yenildi.

Kızılcabölükspor ise Kozan Belediyespor karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Çorum Belediyespor, evinde 3 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 20 gol yedi.

Kızılcabölükspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kızılcabölükspor, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.