Çorum'da 4 bin 500 yıllık ev!

Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ndeki Resuloğlu Örenyeri’nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 4 bin 500 yıl öncesine ait 22 haneli yerleşim alanı, asırlar geçmesine rağmen iyi korunmuş yapısıyla dikkat çekiyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Çorum Müze Müdürlüğü gözetiminde Ankara Üniversitesi’nce yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık yapan Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, yüzey araştırmaları 1996 yılında yapılan ve 2003’ten bu yana kazı çalışması gerçekleştirilen alanda bulunan evlerin dikdörtgen tabanlı, 2 ve 3 odalı, bitişik düzende inşa edilen, karakteristik Anadolu yerleşim özelliği taşıdığını kaydetti.

‘DAMINI SER, YAŞA’

Yapıların büyük bölümünün, o dönem bölgede yaşayanlara hükümdarlık yapan kişilere ait olduğunu ifade eden Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Evler o kadar iyi korunmuş ki şu anda Çorum ve bölgesinde bu kadar iyi korunmuş evler bulamazsınız. Duvarların yükseklikleri 2.5 metre kadar. Üzerine düz damını serseniz bugün bile içinde yaşayabilirsiniz. İçinde ocakları, fırınları her türlü müştemilatı hazır, olduğu gibi korunmuş.

Evlerin içinde insanların günlük eşyalarını, seramikleri, dokumacılıkla ilgili aletlerini, mühürlerini, süs eşyalarını veya günlük işlerde kullandığı diğer araç ve gereçleri bu evlerin içinde olduğu gibi kalmış şekilde bulabiliyoruz.”

Yıldırım, Resuloğlu’nda açığa çıkarılan yapıların, Hitit uygarlığının önemli şehirlerinden Alacahöyük’teki yerleşim kadar önemli olduğunu vurguladı.