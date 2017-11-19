Çorum'da apartman dairesinde sis bombası patladı

Olay, Gülalibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2. katında bulunan ve M. Z.'ye ait olduğu bildirilen dairede önce bir patlama sesi duyuldu, ardından etrafa yoğun sis yayıldı.

İHA'nın haberine göre; paniğe neden olan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan olaydan sonra duman ve kokudan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri binada yaptıkları incelemede, M. Z.'ye ait ikinci kattaki evde, yasadışı yollardan temin edilen sis bombasının infilak ettiğini, infilak eden sis bombasının evin balkonuna atıldığını belirledi.

Patlamanın olduğu binanın 5. katında bulunan 3'ü çocuk 5 kişi duman ve kokudan etkilendikleri için yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

"Yasadışı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alınan M. Z.'nin, polise verdiği ifadesinde sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini belirterek, "Evde patlama meydana gelince panikle sis bombasını evimin balkonuna attım. Duman balkondan mahalleye yayıldı" dediği öğrenildi.

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