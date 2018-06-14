Ramazan ayının bitmesi ile birlikte Müslümanlar, Ramazan Bayramı için hazırlıklara başladı. Bayramın ilk günü kılınacak olan bayram namazı saatleri ise bayramda merak edilen konuların başında geliyor.

ÇORUM'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre 2018 Çorum bayram namazı saati...

Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 05:54 Bayram Namaz Saati 06:37

ÇORUM 5:54 ALACA 5:56 BAYAT 5:57 BOĞAZKALE 5:57 DODURGA 5:54 İSKİLİP 5:56 KARGI 5:55 LAÇİN 5:54 MECİTÖZÜ 5:53 OĞUZLAR 5:55 ORTAKÖY 5:54 OSMANCIK 5:54 SUNGURLU 5:58 UĞURLUDAĞ 5:57

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur. Sonra "Sübhaneke" okunur. Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir. İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Sonra da secdeler yapılarak oturulur. Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN RAMAZAN BAYRAMI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler ve bayramda daha fazla yemek yeme istediği nedeniyle bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğini belirterek, bayram ve sonrası için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.



Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, şeker, çikolata, tatlı, hamur işleri gibi geleneksel bayram ikramlarının kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalar olduğuna dikkat çekilerek, "Bayram ziyaretlerinde sunulan bu ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalı" denildi.



Bakanlık açıklamasında, bayram ve sonrasında ağırlıklı olarak beş temel besin grubunda yer alan besinlerin tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların süt, et, sebze, meyve ve tahıl grubundan besinleri tüketmeleri önerildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER