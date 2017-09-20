Çorum'da Irak uyruklu 38 yaşındaki Abbas Hasan L., evinin balkonunda sigara içerken av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay, dün gece Çorum Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturup sigara içtiği öne sürülen Abbas Hasan L,, kimin ateşlediği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abbas Hasan L., acil serviste tedavi altına alındı.



Olay yerinde güvenlik kamerası ve görgü tanığı araştırması yapan polis, tüfekle ateş eden kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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