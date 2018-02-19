Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), 2016 yılında Eruh'un Akmeşe köyü mevkisinde düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edilen terörist H.V. yaralandı.

AA'nın aktardığına göre, Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında o dönem tedavi için Irak'ın kuzeyine gönderildiği belirlenen terörist H.V'nin 3 ayrı saldırıya katıldığı, suikast eğitimi aldığı ve Çorum'da olduğu tespit edildi.

Başsavcılıkça çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca, Çorum'da düzenlenen operasyonda yakalanan H.V, soruşturmanın yürütüldüğü Siirt'e getirildi.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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