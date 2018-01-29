Çorum'da mandırada elektrik akımına kapılan 14 gebe büyükbaş hayvan öldü.



AA'nın haberine göre merkeze bağlı Üyük köyünde Kenan Eser'e ait mandırada elektrik kaçağı meydana geldi. Zeminin ıslak olması ve hayvanları kilitleyen mekanizmanın demir parçalardan oluşması nedeniyle ahırdaki 14 büyükbaş hayvan akıma kapılarak öldü.

Olayın ardından jandarma, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile YEDAŞ ekiplerince mandırada inceleme yapıldı. Kaçağın otomatik havyan kaşıma fırçasındaki arızadan kaynaklandığı öne sürüldü.

"HAYVANLARIN HEPSİ GEBEYDİ"



Mandıra sahibi Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hayvanların yemini verdikten sonra kent merkezine gittiğini belirterek, "Daha sonra eşim beni aradı ve hayvanların rahatsızlandığını söyledi. Ben de hemen geri döndüm. Eşim bu sırada elektrik kaçağını fark ederek ana sigortayı kapatmış. Ben geldiğimde hayvanlarımdan 2'si hariç hepsi ölmüştü. Hayvanların hepsi gebeydi." diye konuştu.



Geçimini hayvancılıkla sağladığını dile getiren Eser, yaklaşık 250 bin lira zararı olduğunu, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.



Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Eser'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, kendisine yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.

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