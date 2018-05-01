Çorum'da, eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi.



Çöplü Mahallesi'ndeki evlerinde eşi 64 yaşındaki Hanife B.'yi başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan 64 yaşındaki Ali B.'nin emniyetteki işlemlerini tamamlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"



Ali B., adliyeye girişinde, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorusuna "Hiç pişman değilim." yanıtını verdi. Zanlının emniyetteki sorgusunda da yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.



Çöplü Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile eşi Hanife B., evlerinde önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B., eşinin başına çekiçle vurmuştu. Çarşı Polis Merkezi Amirliğine dün sabah saatlerinde teslim olan zanlının, cinayet itirafının ardından olay yerine giden polis ekipleri, 4 çocuk annesi Hanife B.'yi yatak odasında ölü bulmuştu.

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