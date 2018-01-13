Çorum'da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarılması görenleri şaşırttı.



DHA'nın haberine göre, Çorum'un Gazi ile Bahabey Caddesi'ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yaya geçişine kapattı. Ekipler araçların geçişine kontrollü olarak izin verdi. Vinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı. Görevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı kişiler tehlikeye aldırış etmeden cep telefonları ile bu çalışmayı görüntüledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.





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