Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Oruçpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru C.A. yönetimindeki otomobil Oruçpınar köyü yakınlarında kırağı nedeniyle oluşan buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü C.A ile yanında bulunan meslektaşı S.Ö. yaralandı. Yaralı polisler Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.