Çorum'da bir hafta içinde 5 gece mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.´ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, dün gece mezarlığa gelen yaklaşık 300 kişi, polise zor anlar yaşatmıştı.

GECE ONLARCA KİŞİ MEZARLIĞA GELDİ

Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etmeye devam etti. Bu gece mezarlığa gelen yaklaşık 150 kişilik bir grup, mezarlığın korkuluklarından atlayıp içeriye girdi.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen ellerinde sopa ve fenerlerle mezarlığa giren bazı kişiler dişarı çıkarken, birçok kişi ise gizemli kızı bulmadan çıkmayacaklarını belirttiler.

"KIZI BULDUK" DİYE BAĞIRDILAR, ORTALIK KARIŞTI

Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise "Kızı bulduk" diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü.

GÜVENLİK KAMERASI KONULDU



Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.´nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası kondu.

ÖĞRENCİLER NOR BIRAKMIŞTI

Bir gurup öğrenci bahse konu mezarın başına gelerek mektup bırakmişti. Anadolu Lisesi öğrencileri gizemli kıza bıraktıkları mektupta "Selamün aleyküm, Biz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 11 kişi Okuldan kaçarak buraya geldik.Eğer bir derdin varsa konuşarak çözebiliriz. Güvenlik görevlisinden de yardım isteyebilirsin, Tüm Türkiye seni konuşuyor artık ortaya çık" diye not bırakmıştı.

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