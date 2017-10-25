Çorum'da anne ve babası yıllar önce vefat eden bedensel ve zihinsel engelli yeğeninin bakımını 40 yıldır tek başına yapan 67 yaşındaki hala Pakize Memiş ve yeğeni Murat Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de Ankara'ya davet edildi.



İHA'nın haberine göre, Çorum Valiliği yetkilileri, hala Pakize Memiş ve yeğeni Murat Memiş'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya davet edildiklerini bildirdi. Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene davet ettiği hala ve yeğen Ankara'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinden dolayı çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını dile getiren bedensel ve zihinsel engelli Murat Memiş, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah yardımcısı olsun. Dualarım onunla birlikte. Onu görmek mutluluk. Fenerbahçe'de inşallah bu yıl şampiyon olacak. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım. Her insana nasip olmaz. Bir gün de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızla milli takımın maçını beraber izleriz" dedi.

Yeğenine 40 yıldır annelik yapan ve yeğenine bakmak için evlenmekten vazgeçen hala Pakize Memiş ise "Ne diyeyim. Rüyamda görsem inanmam. Cumhurbaşkanımızı göreceğiz ne mutlu bize. Ne güzel bir şey. Daveti ilk duyduğumuzda şaşırdım. Şok oldum" diye konuştu.

"HEYECANDAN UYUYAMADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan herhangi bir istediğiniz var mı diye sorulan hala Memiş, "Cumhurbaşkanımızı görmek çok güzel olacak. Duygulandım. İnanın sabaha kadar heyecandan uyuyamadım. Heyecan çok. Sevinç çok. Her insana kısmet olmaz. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Ülkemize dirlik ve güzellik versin. Başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.



Yeniyol Mahalle Muhtarı Seydi Demiray da, Murat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gideceğini belirterek, "Burada Sayın Valimiz Necmettin Kılıç ve AK Parti İl Başkanımız Mehmet Karadağ'a teşekkür ediyorum. Engelli bir gencimizin gönlünü fethettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidecekler. Cumhurbaşkanımıza bizden, Çorum'dan selamlar gönderiyoruz" şeklinde konuştu.