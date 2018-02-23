Çorum'da PKK'lı terörist yakalandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde M.S.T. (37) PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalandı.

İstanbul Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemine aranan araç olarak düşen 34 FZ 2975 plakalı otomobil yol güzergâhındaki kameralardan takip edilerek Osmancık Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. DHA'nın haberine göre, araç içerisinde bulunan kişinin kontrolünde Saim Ülgay ismiyle sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Gerçek kimliği tespit edilen M.S.T. Ağrı'da PKK terör örgütüne üye olmaktan ve bir çok suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.





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