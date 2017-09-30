Çorum'da evden çıkan öğretmen çift, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Arbede sırasında Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişi İ. K. otomobiline binerek uzaklaşırken, eşi Meral K. uzun süre saldırganla mücadele etti. Olay bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yakalanan saldırgan tutuklandı.
DHA'nın haberine göre olay Çorum´un Buharaevler Mahallesinde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü´nde müfettiş İ. K. ile öğretmen eşi M. K., işe gitmek üzere evden çıktı. Çift otomobile binmek üzereyken, aralarında önceden husumet bulunan ve evden çıkmalarını bekleyen Ahmet Fevzi B. tarafından önleri kesti. Saldırgan elinde tabanca ile karı kocanın üzerine yüreyerek havaya ateş etti. İ. K. otomobiline binip uzaklaştı. Olay yerinde kalan eşi M. K. ise, Ahmet Fevzi B. ile tartışmaya başladı. M. K., "Allah rızası için yardım edin. Bir Allah´ın kulu yok mu yardım edecek" diye bağırdı.
O ANLAR KAMERADA
Olay bir kişi tarafından da cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin elindeki tabancayı almaya çalışan M. K. yaşadığı korkuya daha fazla dayanamayarak bayılarak yere yığıldı. Silahlı saldırgana yaklaşamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kendisini bu eyleminden vazgeçirmek için çaba gösterenlerin yaklaşmasına da izin vermeyen Ahmet Fevzi B. elindeki tabancayla havaya ateş etti.
Bir süre sona olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Bir süre yerde baygın yatan kadına ise, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ahmet Fevzi B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 3 dakika öncene kocalar var00