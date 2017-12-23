Çorum'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer'in elinden tüfeği almak isteyen Özgür T., tüfeğin ateş alması sonucu Sezgin Süzer'i başından vurdu. Sezgin Süzer, hayatını kaybederken Özgür T. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, Çorum'un Bahçelievler mahallesinde bulunan bir emlak satış ofisinde dün gece meydana geldi. Emlakçıda çalışan 23 yaşındaki Sezgin Süzer, işyeri sahibi 37 yaşındaki Özgür T., ile işyerinde sohbet ederken buradaki pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Özgür T., tüfeği başına dayayıp kendisine şaka yapan çalışanı Sezgin Süzer´den tüfeği almak isterken tüfek ateş aldı. Kafasından vurulan genç yere yığıldı. Olayı haber alarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin Süzer'in öldüğünü tespit etti. Sezgin Süzer'in cesedi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Özgür T., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.