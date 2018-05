4 | 23

Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen genç kız için görevliler, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bıraktı. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kızı yakalamak için mezarlıkta önlem aldı.