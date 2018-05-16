2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Çorum ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Çorum'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Çorum iftar vakti.



ÇORUM İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Çorum'da iftar vakti 19:57 olarak yer almakta. Çorum'da saat 19:57’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

ÇORUM İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Çorum yarın gece 2. sahura kalkacak. Çorum sahur vakti 03:29 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Çorum'da 03:29 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

Çorum'da Ramazan davulcuları 'Mehter Marşı' ile uyandırdı

ÇORUM'da davulcular, Ramazanın ilk sahurunda vatandaşları Mehter Marşı ile uyandırdı. Çorum'da bir geleneğin yaşatılması için Ramazan davulcuları, belediye tarafından tek tip giydirildi. Fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyen davulcular, mahalle mahalle dolaştı, Mehter Marşı ile vatandaşları sahura kaldırdı.

Üçtutlar Mahallesi'nde göre yapan davulcu Bekir Şimşek (35), "Çorum´da 44 Ramazan davulcusu görev yapmakta. Belediyenin uygun gördüğü bu kıyafetlerle görev yapıyoruz. Biz bu işi yaparken belediyeden herhangi bir ücret almıyoruz. Sadece halkımızın verdiği bahşişlerle davullarımızı çalıyoruz. Ramazan'ın ilk sahurunda da bütün davulcular olarak Mehter Marşı'nı çaldık" dedi.

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