Çorum Belediye Spor ile Trabzonspor Türkiye Kupası 4. Tur' da karşılaşacaklar. 4. Tur Çorum - Trabzonspor maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Çorum - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ÇORUM - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çorum Belediye Spor, Türkiye Kupası 4. Tur ilk karşılaşmasında Trabzonspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Çorum - Trabzonspor maçı 25 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşma Dr. Turhan Kılıççıoğlu stadında oynanacak.

Çorum Belediye Spor ile Trabzonspor en son 26.10.2016 tarihinde oynadığı Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda, Trabzonspor deplasmandan 2-1 galip ayrılmıştı.

Çorum Belediye Spor'un son oynadığı 4 maçta 7 gol atarken, kalesinde 3 gol görmüştür. (2 galibiyet, 2 beraberlik)

Trabzonspor son oynadığı 4 maçta 5 gol atarken, kalesinde 10 gol görmüştür. (2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet)

SON MAÇ KADROLARI

Çorum Belediye Spor: Anıl Demir, Serkan Küçük, Sefa Durmuş, Onur Şirin, İbrahim Hırçın, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Ferhat Duman, Alper Yener, Ergun Cengiz

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Emmanuel Mas, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Jose Sosa, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

EN GOLCÜLER:

Çorum Belediye Spor: Abuzer Gaffar Toplu (1) Salim Uzun (1) Mert Sarı (1)

Çorum - Trabzonspor

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