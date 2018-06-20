Organik çilek 50 ailenin hayatını değiştirdi

Çorum Şeyh Köyü’nde yaşayanların hayatı organik çilek projesiyle değişti. Projenin mimarı Şeyh Köyü Muhtarı Halil Bodur, “Bir dönümle başlayan proje 250 dönüme ulaştı. Şimdi 50 aile sadece çilek üreterek geçimini sağlıyor. Köylüler her türlü eğitimi aldı. Kadınlarımız, ekonomik özgürlüklerini kazandı. Ehliyet aldılar, araç talebi arttı. İş olanağı bulunmaması sebebiyle kente göçen erkekler, köydeki eşlerine para gönderirken artık kadınlar eşlerine para gönderiyor, çocuklarını okutuyor. Özgüvenleri de arttı” dedi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Bodur şunları kaydetti: “Okulumuz kapanmak üzereydi, ilkokul ve ortaokulumuzda şimdi eğitim devam ediyor. Bölgedeki arsaların değeri yüzde 500 arttı. Her bir kişi sadece çilek sayesinde yılda 30-100 bin TL arasında kazanç sağlıyor. Yılda 150 ton civarı çilek üretiyoruz. İstanbul’a, çileği 10 liradan veriyoruz. Buraya gelen turist için 6-7 lira arasında fiyatlarımız değişiyor. Tek sorun su. Çileğin bölgeye katkısı 2 milyon TL. Eğer su problemi aşılırsa bu miktar 20 milyona çıkacak.”