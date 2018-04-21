Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, boşanmalarına rağmen Ceyda Okay’la bir dönem aynı evi paylaşan sanatçı, önceki gece yabancı uyruklu bir esmer kadınla görüntülendi. Benzin istasyonunda objektiflere takılan ikili, flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Gazetecilere yakalanmamak için otomobilini yemek yedikleri mekanın yakınındaki benzin istasyonuna park eden Sabah, çıkışta taksiye bindi.

"BENİ NASIL BULDUNUZ?"



Araca bindikleri sırada fotoğraflarının çekildiğini fark eden sanatçı, “Beni nasıl buldunuz, niye çekiyorsunuz?” derken, yanındaki kadın yüzünü kapatmaya çalıştı. Öte yandan yüzünü kapatan kadının Rusça konuşması dikkat çekti.



Muhabirlerle konuşmak için panik bir şekilde otomobilden inen Sabah, el frenini çekmeyi unuttu.