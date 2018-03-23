HT Magazin'de yer alan habere göre, Coşkun Sabah, sosyal medyada hakkında yapılan eleştiriler için “Bu bir devlet olayı, devlet senden bir şey rica etmiş, geri çeviremezsin. Sosyal medyada herkes kalemşor” dedi.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Coşkun Sabah’a plaket takdim etti.

Bu Konu İle İlgili Haberler