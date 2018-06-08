Coşkun Sabah'tan MESAM açıklaması

Genel kurulun iptali için pazartesi günü dava açacaklarını belirten Coşkun Sabah, “Bu iş bir ay içerisinde noktalanır” dedi.

‘DERSLERİNİ ALDILAR’

SEÇİM bitti, tartışma bitmek bilmiyor! Cahit Berkay, MESAM’da ekibinde yer aldığı Arif Sağ’ın zaferiyle sonuçlanan seçim sonrası HT Magazin’e açıklamalar yapmıştı. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre genel kuruldaki oylamayla üyeliğe geri dönen ve yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev alan usta müzisyenin, “Gelinen noktada derslerini aldılar, avuçlarını yaladılar” çıkışına yanıt gecikmedi.

‘BAKANLIK EL KOYABİLİR’

GEÇIŞ döneminde MESAM’a kayyum olarak atanan ve seçimde Fuat Güner’in ekibinde yer alan Coşkun Sabah, “Cahit Berkay’ın sevinci haftalık, bilemedin aylık. Gün ola harman ola!” deyip mücadelenin bitmediği mesajını verdi. Divan kurulunun ihraç edilen üyeleri aklamasını hukuksuzluk olarak nitelendiren sanatçı, bakanlığın duruma el koyma ihtimali olduğunu iddia etti.