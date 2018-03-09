Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atadı.



Coşkun Sabah konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM'a yönetime kayyum atandım, Tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, yönetim bize geçti" açıklamasını yaptı.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Sabah, başkanlık seçimiyle alakalı olarak ise şunları söyledi:



"Ben yönetim kuruluna atandım. Başkan değilim. Başkanlık seçimi salı günü yapılacak. 7 kişinin oylaması ile belli olacak. Şu anda sadece iki aday var. Biri benim diğeri ise Fuat Güner..."

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