Coutinho'dan Barcelona'dan açıklaması

Yaz döneminde adı Barcelona ile anılan Coutinho, transfer teklifine dair ilk kez konuştu. ESPN'e açıklamalarda bulunan Liverpool’lu futbolcu, kafasının karıştığı bir ayı geride bıraktığını dile getirdi.

Brezilyalı yıldız yaşanan süreci; "Bana bir iş teklifi yapıldı. Bazen bu teklifler aklınızı çeler, bazen çelmez... Herkes biliyor ki; söz konusu teklif benimle beraber ailemin de ilgisini çekti" ifadeleriyle değerlendirdi.

Coutinho, Liverpool forması giymenin de kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Coutinho, daha önce Liverpool forması giyen Luis Suarez gibi Barcelona'ya gidip - gitmeyeceği yönündeki soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Liverpool'da herkesin kendisine saygılı davrandığını belirten 25 yaşındaki yıldız, Kırmızılar'daki kariyerine odaklandığını belirtti. Coutinho, bu sezon Liverpool formasını ilk kez hafta sonunda oynanan Burnley maçında sırtına geçirmişti.