Coutinho’ya PSG kancası!

İspanyol basınından Sport gazetesinin haberine göre Brezilyalı oyuncunun menajeri Joorabchian PSG’nin sportif direktörü ile FIFA The Best ödül töreninde bir araya geldi. Haberde Fransız ekibinin Brezilyalı yıldızları, Neymar, Thiago Silva ve Dani Alves’in de bu transfer için Coutinho’ya baskı yaptıkları bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER