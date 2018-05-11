Cova Piedade - Uniao Madeira düellosu

Portekiz 2.Lig maçında Cova Piedade ile Uniao Madeira, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:15. 48 puanlı Cova Piedade 10. sırada bulunuyor, Uniao Madeira 44 puana sahip ve 17. sırada. Cova Piedade son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Uniao Madeira son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 189 kodlu maçı oynayanlar; Cova Piedade galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Uniao Madeira galibiyet oranı 0.00.

Cova Piedade önceki hafta Academica Viseu mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Uniao Madeira ise Leixoes maçında 0-2 kazandı.

Cova Piedade, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Cova Piedade, kendi sahasında 26 gol attı, 16 gol yedi.

Uniao Madeira, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Uniao Madeira 18 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.