Coventry City - Exeter City karşılaşma önü

Coventry City ve Exeter City, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü İngiltere 2.Lig Yükselme Play Off Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Coventry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Exeter City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 365 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coventry City kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Exeter City sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Coventry City son hafta oynanan Stevenage maçında 1-1 berabere kaldı.

Exeter City ise Crawley Town maçında 3-1 yenildi.